VIDÉO - Bons et pas chers : les petits plats de la rentrée

Trois plats à base de pomme de terre, c'est la mission du jour pour Jessica, histoire de se laisser un peu de répit à partir de la rentrée scolaire. C'est parti pour trois recettes avec peu d'ingrédients, le tout pour 16 euros environ. Ça commence par 20 minutes de cuisson dans l'eau bouillante. Pendant ce temps, on coupe les frites et on prépare une marinade à base d'huile, un peu d'épices, sel, poivre, et un soupçon d'eau. Une fois prêts, on les met au four pendant 40 minutes et avec 180 degrés, largement le temps de préparer la quiche au saumon.