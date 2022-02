Boulangerie coopérative : quand tout un village met la main à la pâte

De l'extérieur, elle ressemble à toutes les boulangeries. Mais à y regarder de plus près, la boutique est très différente des autres. Ici, vous aurez par exemple de très grandes chances d'être servi par Jean-Louis Hourcq, retraité et bénévole de cette boulangerie coopérative. Deux fois par semaine à la caisse, une fois au chargement de bois pour le four, Jean-Louis fait partie des petites mains de la boulangerie coopérative.

Un client de la boulangerie s'apprête d'ailleurs à rejoindre l'équipe. "On s'inscrit, et puis on vient tenir la boulangerie quelques heures le matin ou l'après-midi. On fait tous un petit peu partie de cette histoire. Et en plus, c'est super bon."