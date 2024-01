Boule de fort : ce jeu ne tourne pas rond !

Dans nos régions, il y a quelque chose de plus originale que la pétanque : la boule de fort. Ce jeu a longtemps été interdit aux femmes.

Avant toute chose, il faut enfiler des pantoufles, c'est obligatoire à la boule de fort, pour ne pas abîmer la piste. Puis, il faut astiquer les boules. La partie peut alors commencer. Les boules de fort ne sont pas rondes, leur poids est déséquilibré, et elles roulent sur un terrain incurvé.

Le jeu est complexe, il requiert de l'adresse, de l'anticipation et de la patience. Beaucoup de patience, comme un éloge de la lenteur. La boule de fort se joue le long de la Loire depuis des siècles. Il reste aujourd'hui plus de 300 sociétés. Ces lieux ont longtemps eu mauvaise réputation, car ils étaient réservés aux hommes, et l'alcool y coulait généreusement. De nos jours, les sociétés sont plus ouvertes et conviviales.

La plupart des joueurs sont allés se fournir chez Nicolas Batard. À trente ans, il est l'un des derniers fabricants de boule de fort. Il commence par l'anneau en acier qui sera au centre de la boule. Tout est une question de précision. Puis vient le travail du bois pour façonner la boule. Nicolas est l'un des derniers à maîtriser ce savoir-faire.