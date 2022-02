Boule de fort : jeu traditionnel des Pays de la Loire

La boule de fort est un jeu traditionnel du Val-de-Loire aux multiples pièges. On a un terrain pas tout à fait plat et des boules pas tout à fait rondes avec un côté plus lourd que l'autre. Le but est d'amener sa boule au plus près du maître. Mais avec une longue trajectoire en zigzag, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît.