Braderie de Lille, les affaires reprennent !

Deux heures plus tard, l'ambiance est plus chaloupée. La foule est au rendez-vous et dans certaines rues, on doit jouer des coudes. Autant ne pas être agoraphobe. Et les acheteurs font des affaires comme un monsieur qui vient d'acheter une vieille carte d'école. A noter que la braderie, c'est deux millions de visiteurs et 8 000 bradeux. Mais c'est aussi des objets introuvables comme une statue de Johnny Hallyday coiffée d'un éléphant rose.