Brame du cerf, la patience récompensée

Après deux heures de marche, le groupe va découvrir l'un des plus gros mâles du secteur. Sur sa tête, ses bois pèsent plus de dix kilos. C'est fabuleux d'écouter la forêt se réveiller au petit matin au son des animaux. Ici, un autre homme connaît bien la vie des cerfs. Prudent, Pascal Paulmier s'approche. Le cerf peut sentir une présence humaine à plusieurs centaines de mètres. Pascal tombe sur une harde, un groupe de biches et de faons accompagnés d'un grand mal.