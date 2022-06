Bretagne : deux France dos à dos pour les élections législatives

Mais plus on va dans les terres, plus le score du président diminue presque mécaniquement au profit de Marine Le Pen. À Loguivy-Plougras, la candidate du Rassemblement national est arrivée en tête au premier tour. Et beaucoup, comme le maire, se demandent si le RN va renouveler ce score aux législatives dans cette région historiquement ancrée à gauche. L’élu avance plusieurs pistes : le manque de services publics, la fermeture de commerces, ou l’absence de médecin. Un sentiment d’abandon et l’impression que tous les investissements se concentrent sur la côte.