VIDÉO - Finistère : le mystère des cratères réapparus après les incendies de l'été

Les flammes qui ont ravagé les monts d’Arrée en juillet dernier ont mis à nu ces dix cratères auparavant enfouis sous la végétation. Ils sont maintenant accessibles à pied et attirent la curiosité. Mais retrouver leur trace prend vite des allures de chasse au trésor. "Super ! Ça vaut le coup quand même. Deux heure et demie qu’on a cherché, mais on les a trouvés. De toute façon, je ne les aurais pas trouvés aujourd’hui, je serai revenue une autre fois", sourit une femme. "Ils sont grands, mais il faut vraiment s’approcher. Ils sont cachés", ajoute un homme.