Quand notre fléchette tombe à… Saint-Aubin-du-Cormier

C'est le rendez-vous du mardi : un lancer de fléchette détermine à quel endroit notre équipe se déplace. Un moyen ludique de venir à votre rencontre. Direction la Bretagne, à Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine).

Les contours de la commune se dévoilent. Dans le bourg, beaucoup de commerces, dont certains, comme des salons de coiffure, manient l'art du jeu de mots à merveille. Nous allons voir celui qui semble le plus sérieux. Ce salon, Olivier y vit depuis tout petit. Il y a vingt ans, il a pris les suites de sa mère, et depuis, il a vu son village se transformer en une petite ville de campagne.

On part ensuite à la rencontre de Marc, un peu bavard, mais qui est surtout un passionné de l'histoire d'un château, en ruine depuis 600 ans. "C'est la fin du duché de Bretagne, la fin de l'indépendance de la Bretagne... Gardons un petit peu ce morceau d'histoire", explique-t-il.

La conservation, c'est le domaine de quelques artisans qui travaillent sur ce site depuis un an, et ne sont pas pressés de le quitter. "On est vraiment privilégiés, (...) on a une super belle vue", sourit Nicolas Brasseur, chef de chantier de l'entreprise Lefèvre. Un avis partagé par les habitants de Saint-Aubin, de plus en plus nombreux dans leur cité médiévale.