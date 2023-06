VIDÉO - Trois commerces rouvrent dans le même village : le secret du maire de Saint-Ouen-des-Alleux

C'est un village breton où les commerces prospèrent à vue d'œil. Trois levers de rideaux en moins d'un an, une prouesse pour cette commune de 1400 habitants dont seul le maire détient la recette. À chaque fois, la commune rachète et met en location les murs de ses commerces. Elle attire ainsi des dizaines de candidats venus de tout le pays, comme ce couple de Savoyards et son tout nouveau restaurant rapide.