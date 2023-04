VIDÉO - Bretagne : sur les sentiers du littoral, un point de vue unique sur la côte

Le GR34, également connu sous le nom de "sentier des douaniers", est certainement le plus célèbre des sentiers côtiers. Il longe l’ensemble des côtes bretonnes sur plus de 2000 km de la Baie du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire. En Côtes-d'Armor, il s’étend de l’embouchure de la Rance jusqu’à la Baie de Lannion. De criques en falaises, de stations balnéaires en sites naturels, de baies en estuaires, vous êtes aux premières loges pour découvrir la majesté et la diversité du littoral costarmoricain.

Sur le GR34, certains marchent, mais d'autres préfèrent rester sur place, immobiles. "Le GR34 nous force parfois à attendre que la mer se retire pour aller chercher des petites perles", explique un Breton, dans le sujet en tête de cet article. L'une de ses petites perles favorites, c'est l'îlot Saint-Michel, situé au large d'Erquy.