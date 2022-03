C’est le moment de faire ses semis

Chez un autre maraîcher de Metz, l'activité est également soutenue. Caroline Gavoill et ses collègues doivent planter plus de 7 000 salades, en profitant du retour des beaux jours. "On sent que la nature prend vie. On plante et autour, on a les arbres qui fleurissent. C'est l'une des périodes les plus agréables", explique-t-elle.