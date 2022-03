C’est le moment de tailler ses rosiers

Passionnée de fleurs, Michelle possède une cinquantaine de rosiers différents. Pour les grimpants, la méthode consiste à faire les bouquets de fleurs les plus gros possible. "On a peur de couper. On se dit, je coupe tout ça et ce sera beau. Bah non, ce n'est pas forcément beau parce que les roses seront plus petites", affirme-t-elle. Rendez-vous maintenant dans quelques semaines. C'est au mois de juin que la reine des fleurs sera la plus belle et la plus parfumée.