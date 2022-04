C’est le moment de tondre sa pelouse

Il y a ceux qui ont le geste sûr et qui se décident à la première occasion. Mais si tondre sa pelouse en cette saison est une nécessité, il ne faut pas aller trop vite non plus. Puisqu'il y a de l'herbe à couper régulièrement, comme chaque année, les magasins de motoculture sont débordés. Une enseigne cherche même un mécanicien pour répondre à la demande. Pas moins de 250 machines sont en attente de réparation ou d'entretien. Parmi les points de contrôle, il y a l'affûtage des lames. Ensuite, il y a les pannes de dernière minute avec un grand classique : l'essence laissée tout l'hiver dans la tondeuse.