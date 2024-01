VIDÉO – "C’est notre paradis" : ils vivent leur rêve en reprenant un refuge loin de tout dans les Alpes

Imaginez-vous vivre dans le grand blanc, avec autour, des glaciers à perte de vue. Nous partons à la rencontre des nouveaux propriétaires d'un superbe refuge dans le parc de la Vanoise.

Le chemin pour s'y rendre est déjà une aventure, un spectacle. Leur nouvelle maison, c'est ce refuge à près de 2000 mètres d'altitude, au pied des glaciers de la Vanoise. Christophe Colletta et Géraldine Fournier, venus d’Ardèche, s’y sont installés il y a deux mois pour vivre leur rêve blanc. "On est un peu paumés, mais c’est le côté agréable, en même temps. C’est ce qu’on recherche. On est venu là pour ça", explique Christophe.

Après le rêve, il y a la réalité. Pour Géraldine, ancienne éducatrice spécialisée, il a fallu apprendre à cuisiner. Et pour cet ancien chef d’entreprise, réussir à dompter la nature. Il peut déneiger jusqu’à trois fois par jour. "Il n’y a pas que du bon, sinon, tout le monde y serait", affirme Christophe.

Le couple garde un autre trésor, en plus du refuge. Une chapelle du XIIe siècle qui se trouve à deux pas. Ils pensent à la restaurer pour des baptêmes comme autrefois. Mais avant cela, il y a une mission à accomplir : veiller sur les randonneurs. "Oui, c’est notre rôle. On est refuge en premier lieu", affirme Géraldine.

Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.