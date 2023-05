VIDÉO - "Ça m'enchante" : dans l'Hérault, la beauté des champs de coquelicots

Cette année, des champs de coquelicots sont plus denses et plus nombreux à Mauguio. Ils redonnent le moral à ceux qui viennent les contempler. "On voit la vie en rouge et non pas en rose", rapporte cet homme. Pour certains, ce sont tous leurs souvenirs d’enfance qui ressurgissent. "On s'amusait à ouvrir les coquelicots pour défriper les fleurs", rapporte l'une d'entre eux. Mais attention à ne pas les piétiner. Ici, ce champ fournira du foin pour des chevaux, il faut donc se contenter de les admirer.