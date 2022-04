Calanques : la renaissance

C'est un joyau naturel au bord de la Méditerranée, entre Marseille et la Ciotat. Un lieu paradisiaque pour les randonneurs et les baigneurs l'été. Mais aussi une réserve d'espèces florales et animales à préserver. Certaines zones en mer sont interdites de pêche. Les gardes-moniteurs de ce parc doivent le rappeler en permanence.