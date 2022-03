Camélia des Landes, la plante reine de l’hiver

Nous sommes en plein hiver et pourtant, la majorité de sa collection est en fleur. Des fleurs inodores, mais très résistantes au gel et au passage du temps. Les plus vieux camélias du monde ont 1 200 ans. Ces plantes n'ont pas de programme de vieillissement. Plus elles prennent de l'âge, plus elles sont belles, fortes et grandes, et plus elles sont performantes.