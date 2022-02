Cantal : terre de cinéma

Spécialiste des grands espaces et des expéditions en Sibérie, Arnaud a découvert des lieux majestueux et accessibles à une équipe de tournage avec tout le matériel. Des équipes de tournage présentes durant des mois, une aubaine pour l'économie locale. Au village du Falgoux par exemple, cette hôtelière a géré les repas et les nuitées de nombreux acteurs et techniciens. Une première expérience qui lui amène de nouveaux clients.