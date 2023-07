VIDÉO - "Toute l'année, on en parle avec les amis !" : au camping, l'heure des retrouvailles a sonné

Autour de la table, ils viennent de Sologne ou d'Alsace. Pour vivre au rythme de l'été, tartines de tapenade et rosé sont au programme. Ne leur parlez surtout pas d'aller passer leurs vacances ailleurs. "Toute l'année, on en parle avec les amis ! On est amené chaque année à venir ici, il y a comme un aimant qui nous attire ici", explique Bernard.