Ardèche : la châtaigne, star des traditionnelles Castagnades

Sur les marchés, les Ardéchois font le plein de châtaignes. À quatre euros le kilo, certains préfèrent les rôtir pour le spectacle, et d'autres se laissent convaincre par toutes ces douceurs. Et pendant qu'on se régale, dans les châtaigneraies, on passe l'aspirateur. Ou plutôt, on récolte le fruit qui, cette année encore, a tenu toutes ses promesses. Et les visiteurs d'un jour n'ont pas peur d'arpenter la montagne ardéchoise pour espérer en ramasser aussi.