Castelnaudary retrouve sa grande fête du cassoulet

À Castelnaudary, la fête du cassoulet s'ouvre toujours en musique, au rythme des bandas. Ici, la devise, c'est danser et se défouler, avant de passer à table. Jusqu'à dimanche, 60 000 personnes sont attendues dans la capitale du Cassoulet. Certains viennent de très loin pour goûter la spécialité. "On a fait au moins 1 500 kilomètres pour le cassoulet" ; "Je suis venu faire du vélo le long du canal du Midi, et j'en profite pour reprendre des forces", lancent des participants.