Ce maraîcher fait pousser des légumes sans eau

Pas de secret, pas de magie, mais du travail et du bon sens. "Dès qu'on va descendre à une certaine profondeur, on voit les systèmes racinaires. À la place de faire monter le système racinaire vers le haut quand on met à boire en surface, on l'oblige à descendre vers le bas et à aller chercher sa nourriture. En 2020, on est resté six mois sans une goutte d'eau", a-t-il expliqué.