VIDÉO - Ce passage à niveau reste l'un des plus dangereux de France

C'est l'accès principal au centre-ville. Mais il demeure source d'inquiétude pour les habitants de Castelnau-le-Lez (Hérault). Il s'agit de l'un des passages à niveau les plus dangereux de l'Hexagone en raison de sa forte fréquentation. Des milliers de voitures par jour, 130 trains, mais aussi des vélos, des trottinettes... et des barrières qui ne sont pas toujours suffisantes.

"La dernière fois, j'ai failli me prendre le train, j'étais à quelques secondes. J'attendais sur le trottoir et si j'avais fait un pas de plus...", raconte cette jeune cycliste dans le reportage du 13H en tête d'article.

Un point névralgique qui est aussi traversé par les piétons, eux non plus pas très rassurés. "Même quand les barrières sont levées, je fais attention parce qu'après avoir vu autant d'accidents, je me méfie un peu du passage", explique une habitante de Castelnau-le-Lez.