VIDÉO - Ce village doit vendre sa chapelle et sa salle de sport pour payer ses factures

À Bourganeuf, dans la Creuse, pas question de s'endetter ou d'augmenter les impôts. La commune a mis en vente trois de ses biens : une chapelle, une maison et une salle de sport, respectivement mises à prix pour 23.000, 40.000 et 50.000 euros. Sur les trois, c'est le monument historique du XIIe siècle qui suscite le plus l'intérêt. "Depuis une semaine, j'ai eu trois appels pour des visites. On est étonnés", confie, dans le reportage de TF1 ci-dessus, Sandrine Fourgnaud, directrice générale des services à la commune de Bourganeuf.

Acheter une chapelle, cela n'a rien de banal, mais cela s'accompagne évidemment de toute une série d'obligations. "Les futurs acquéreurs achètent un monument historique. Ils ne pourront pas intervenir et faire des travaux comme bon leur semble", souligne-t-elle. Concrètement, un éventuel acheteur ne pourra pas peindre en rose ou casser les voûtes. En revanche, la transformer en commerce leur sera possible.