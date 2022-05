Ce village est traversé par 1 000 camions chaque jour

Les raisons d'un tel trafic sont la fin du fret ferroviaire dans la région. Et plus récemment, avec la hausse des prix du carburant, les transporteurs veulent éviter les péages et ils privilégient les routes de campagne. La mairie n'a donc plus le choix. "Là, c'est trop, stop ! On n'en peut plus", confie Maryline Gelée, maire de Pas-de-Jeu.