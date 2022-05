Ce week-end, tous au jardin !

A Plougastel (Finistère) ce vendredi matin, Fanny s'active pour planter les potimarrons : "puisqu'on n'a pas eu beaucoup de pluie depuis janvier, mais là, il fait plutôt humide, donc il est plus que temps de les mettre en terre pour avoir des potimarrons cet hiver". Le geste est bien maîtrisé. Dans le potager familial, on apprend à jardiner dès le plus jeune âge. "C'est de génération en génération chez nous, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'il y a dessus, on sait d'où ça vient, et puis c'est sacrément pédagogique et ludique pour les enfants de voir une graine qui devient un plant et puis un fruit", explique Fanny.