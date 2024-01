VIDÉO - Cerfs, biches… Le Château de Chambord compte ses animaux

Une opération assez surprenante se déroule en ce moment dans la forêt du célèbre château de Chambord. On s'appelle ça le panneautage, une technique consistant à attraper les animaux sauvages dans des filets pour les compter et suivre leur évolution. Une équipe de TF1 y a assisté.

Elles font la richesse de la forêt de Chambord. Et pour étudier les biches, chaque hiver, le domaine organise des opérations très spéciales, un panneautage. Tout commence au petit matin dans les allées avec la pose de plusieurs kilomètres de banderoles pour déboussoler les bêtes. L'objectif est de capturer des cervidés dans des grands filets, des panneaux soigneusement installés sur 500 mètres. Quand les pièges sont en place, chaque équipe prend son poste, l'attente va commencer. Les rabatteurs avancent en faisant du bruit.

Le suivi scientifique concerne uniquement les cerfs et les biches. Les animaux que tous attendent sont eux, les grands cerfs de Chambord. Un a été piégé, et il faut très vite l'immobiliser. Prise de sang, prélèvements, mensurations… en quelques minutes, l'animal est examiné. Un collier GPS est installé et permet de suivre les animaux à plus long terme.

Lors d'un panneautage, quelques individus seulement sont capturés, beaucoup s'échappent ou contournent les filets. Toutes les données collectées seront une mine d'informations pour étudier, par exemple, l'influence des changements climatiques sur ces animaux emblématiques de Chambord.