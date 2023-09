VIDÉO - Ces appels aux dons qui sauvent les commerces de nos régions

Dans ce cinéma de campagne de Héric (Loire-Atlantique), on n'était pas loin de l'écran noir. Et là encore, c'est cagnotte qui a fait rejaillir la lueur d'espoir. En moins de 15 jours, elle a redonné le sourire au patron. "On est à plus de 530 participants et presque 28.000 euros de dons sur le site", se réjouit David Batard, le directeur du cinéma Le Gén'éric.

Si le cinéma a besoin d'aide, c'est à cause du prix de l'énergie. La cagnotte va permettre de couvrir ses factures, mais pas pour très longtemps. "Ça nous permet de passer l'été donc les mois de juillet et août et voir jusqu'à fin septembre. Maintenant, il faut trouver des solutions plus pérennes pour la suite", explique David Batard. Des discussions sont en cours avec les collectivités locales, car le soutien des près de 600 donateurs a eu le mérite de rappeler que les habitants sont plus que jamais prêts à soutenir leur cinéma.