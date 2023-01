Ces cinq communes françaises viennent de changer de nom

À Cadillac (Gironde), désormais Cadillac-sur-Garonne, où se rend également l'équipe de TF1, il fallait aussi éclaircir les choses, mais cette fois car il existe d'autres Cadillac dans la région. Là encore, c'est un retour à l'ancien nom de la ville fortifiée qu'ont réclamé les habitants.

Validé par le Conseil d’État, le changement officiel de nom concerne cinq communes françaises en ce début d'année. Comme Cramchaban et Cadillac, trois autres communes ont fait cette démarche. Ainsi Bono, Montreuil et Saint-Christophe s'appelleront désormais Le Bono, Montreuil-sur-Mer et Saint-Christophe-en-Bourbonnais. En 2022, 11 communes avaient déjà sauté le pas. Et depuis 1943, ce sont 1 352 communes qui ont changé de nom en France.

Selon Eric Delattre, interrogé par nos confrères du Figaro, plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix. La première : la raison historique. Comme Cram-Chaban par exemple, le choix du Bono est un retour aux origines. Dans les autres cas, on cherche surtout à éviter l'utilisation d'homonymes, à l'image de Cadillac. En changeant de nom, la ville a ajouté des mots permettant de "mieux (la) situer géographiquement", comme le souligne Eric Delattre.