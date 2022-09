Ces Français ont cuisiné pour Sa Majesté

Ils s'en souviennent comme si c'était hier. Michel Bruneau et Régis Lecomte ont eu la chance et le privilège de cuisiner pour la reine. Bien accroché au mur, le portrait d'Elizabeth II trône au-dessus d'une table. Il est dédicacé et accompagné d'une lettre de remerciements à l'intention de Régis, l'ancien propriétaire qui a pris sa commande en 1987.