VIDÉO - Cette commune de la Vienne détient le record de France des jumelages avec des villes étrangères

Dans la Vienne, une petite commune détient un record de France, et pas n'importe lequel : celui du plus grand nombre de jumelages. Une pratique qui remonte à l'après-guerre pour favoriser les échanges entre les peuples.

Il y a des villes où on ne plaisante vraiment pas avec le jumelage. À Cissé (Vienne), il y a 3000 habitants et une ville jumelle dans chaque pays de l'Union européenne. Avec 27 jumelages, c'est le record de l'Hexagone. Et évidemment, tout le monde ici en est très fier. Mais à part mettre de jolis drapeaux devant la mairie, à quoi servent tous ces jumelages ? "Cela permet de montrer l'importance des langues et des échanges culturels. Je trouve ça super !", nous lance une habitante, tout sourire.

150 jeunes ont déjà participé aux échanges

À la mairie, le prochain événement lié au jumelage est en pleine préparation. Deux jeunes de chaque commune jumelle sont attendus à Cissé l'an prochain, soit 54 visiteurs venus de toute l'Europe. Comme chaque fois, ils logeront chez l'habitant, l'occasion de faire de belles rencontres. "Parmi tous les gens de Cissé qui ont participé aux jumelages, il y en a plein qui ont des amis personnels dans un des pays. Mais le plus drôle, c'est qu'un mariage a eu lieu !", nous explique la maire Annette Savin.

Le jumelage crée des couples, mais il permet surtout aux jeunes de cette petite commune de voyager. Environ 150 d'entre eux ont déjà participé à ces rassemblements. Pour Maeva, c'était la première expérience à l'étranger et elle est intégralement prise en charge pour la mairie. "On a juste à venir avec notre valise et nos spécialités françaises et puis on profite", nous dit-elle. Et à chaque voyage, les jeunes reviennent évidemment les mains chargées de cadeaux exposés fièrement à la mairie.

Favoriser les échanges entre les peuples après la Seconde Guerre Mondiale, c'était la philosophie originelle du jumelage. D'ailleurs, le pays avec le plus jumelage avec la France est l'Allemagne (2384), suivi par le Royaume-Uni (1052) et l'Italie (997).