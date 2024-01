VIDÉO - Cette étonnante auberge du bout du monde est perchée au-dessus des nuages

On vous entraîne dans une auberge du bout du monde, au-dessus des nuages. On y arrive qu'à pied, et on repart en luge. Une adresse incroyable, hors du temps.

Pour l'apercevoir, il faut s'élever au-dessus des nuages. L'endroit semble suspendu entre terre et ciel, mais toujours solidement accroché à la montagne. En hiver, le calme est seulement perturbé par le craquement des pas dans la neige. Mais avant d'arriver à la ferme-auberge, il faut avoir avalé deux heures de marche.

Ouverte en toute saison et peu importe les conditions, la ferme-auberge du Gsang à Moosch (Haut-Rhin) domine la vallée, à 1100 mètres d'altitude. Les habitués apprécient cet endroit pas comme les autres. Ici, il n'y a pas d'eau courante, ni de réseau d'électricité. Des panneaux solaires pour les indispensables ou les urgences, et des fourneaux à bois pour la cuisine. Les plats mijotent très lentement, comme autrefois.

Pour s'adapter aux contraintes et à l'isolement, c'est menu unique pour tous les clients. Tout est fait maison. En salle, le dépaysement est garanti. Tout est resté dans son jus. On mange à la bougie et on se chauffe avec le poêle à bois du restaurant.