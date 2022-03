Cette famille tient l’épicerie depuis… 134 ans

Claude Boisseau a certes laissé les clés de la boutique à son petit-fils. Mais il faut bien le dire, il ne passe jamais inaperçu dans ces rayons peuplés de clients habitués. Dans les années 70, Claude a agrandi et transformé la petite charcuterie de son père en commerce de plus de 200 mètres carrés. L'épicerie a traversé les crises et les guerres tout en conservant ses fondamentaux. D'abord, du choix et ensuite, l'atmosphère détendue.