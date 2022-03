Cévennes : les vignes ravagées par les inondations

Plus loin, des centaines de milliers de branchages qui s'enchevêtrent dans des fils de fer. Il faudra deux à trois semaines de nettoyage. ET le temps presse pour ne pas perdre la récolte. "Il va y avoir de la chaleur en fin de semaine. Les bourgeons ça va pousser et ça va prendre dans ces trucs et après, ce sera fini. On ne pourra plus le sortir, ça va tout casser ", s'inquiète Francis Torregrosa, viticulteur à Béziers (Hérault).