Chaleur : une récolte de sel exceptionnelle

Les paludiers doivent tenir le rythme. A Guérande (Loire-Atlantique) et sur toute la côte A+tlantique, la saison du sel a démarré tôt, dès le mois de mai. Depuis, le soleil n'a cessé de briller. Christophe Boudoux de Hautefeuille connaît une année exceptionnelle : "On est presque à deux tonnes et demie de moyenne, c'est-à-dire, en une demi-saison, on a déjà fait deux années".