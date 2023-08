VIDÉO - Découvrez l'église souterraine... la plus haute d'Europe

À première vue, la colline au milieu du village d'Aubeterre-sur-Dronne semble tout à fait classique. Pourtant, elle est unique. Pour s'en rendre compte, il faut pénétrer à l'intérieur de la roche. Ici se cache la plus haute église souterraine d'Europe, avec ses 17 mètres de haut. Creusée à la force des bras, il aura fallu évacuer près de 15.000 tonnes de pierres. "C'est un chantier qui a pris moins de 10 ans, c'est un temps véritablement record. Le travail ne s'arrête jamais ! On est sous terre donc 24h/24h, on peut travailler", affirme Dominique Gilson, guide.