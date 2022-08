VIDÉO - Sedan : au coeur du plus grand château d'Europe

L’histoire de cette forteresse multi-centenaire commence en 1442, quand un seigneur, Évrard de La Marck, prend possession d’une colline au-dessus de Sedan pour en faire une principauté. Pendant cent ans, les différents princes qui se succèdent vont y ajouter chacun des fortifications. "On ne détruit pas, on rajoute. Autour de la première tour, on rajoute une autre tour. C’est le procédé de chemisage", détaille Solenne, notre guide.

Pour se faire, certaines font jusqu’à 20 m de diamètre, avec des murs de 7 m d’épaisseur. "C’est très impressionnant, l’épaisseur des murs et des tours", s’extasie, au micro de TF1, un couple de retraités. Et il fallait bien ça, au fil des siècles, les moyens étaient de plus en plus sophistiqués pour attaquer les châteaux. A l’instar du trébuchet, une sorte de grosse fronde capable d’envoyer un boulet de 50 kg à une distance de 200 m. "Au niveau de la mécanique, c'est quand même ingénieux pour cette époque", constate, impressionné, un visiteur.