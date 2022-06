Chauffage, isolation : faut-il faire des travaux maintenant ?

Une dernière couche de crépis et les travaux d’isolation d’une maison seront terminés. Il n’y aura plus besoin de climatisation cet été. Et surtout, Djamal Belhacene anticipe déjà l’hiver prochain. Les plaques de polystyrènes, à poser à sa façade, vont lui permettre de réduire ses dépenses en chauffage. Grâce aux aides de l’Etat, le propriétaire n’a payé que 1 800 euros pour les travaux, soit environ 15% du montant total. Cet investissement devrait être rentabilisé d’ici dix ans.