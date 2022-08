Doubs : Chez Georgette, le café qui n'ouvre qu'une fois par an, le 15 août

À Belleherbe, dans le Haut Doubs, le café et l’épicerie de Georgette et de son mari étaient une institution de 1967 à 2011. Pour ne pas perdre la licence IV, elle ouvre donc le café tous les 15 août en espérant qu’il retrouve un jour sa belle ambiance du passé. "Faut dire qu’on avait les jeux. On avait le babyfoot, la musique et le flipper. Les gens du village y passaient des après-midi complètes. C’était bien. Il faut dire qu’on avait des gens qui étaient sérieux, qui étaient humains. Il n’y avait pas de bagarre, rien du tout. C’était la bonne ambiance. C’était bien", se souvient Georgette.