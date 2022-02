Chez Louisette, la halte gourmande des Pyrénées

Avant d'être une grande et solide bâtisse de pierre, l'auberge de Lienz était une petite cabane de bois. En 1905, les femmes étaient déjà aux manettes. En presque 120 ans, l'auberge s'est développée en même temps que le domaine skiable. Et depuis plus de 150 ans, elle est un refuge, une halte réconfortante au cœur de ces Pyrénées enneigées, plus belles que jamais.