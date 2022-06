Chez Nicole, la crêperie comme à la maison

Cela fait 52 ans que Nicole est derrière ces galettoires, des millions de crêpes, un tour de main inégalable... Chez elle, on ne fait pas des manières. Certains n'ont qu'à tendre l'assiette. La plupart des clients viennent depuis toujours. "On vient tous les jeudis depuis une trentaine d'années et à l'époque, on amenait nos ingrédients et elle faisait des crêpes comme ça. C'est très bon et ce sont les meilleures crêpes, en tout cas, que je connaisse", raconte l'un d'eux.