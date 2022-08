Chipolatas et politique, le maire au barbecue

Grillades, saucisses, merguez, ça sent bon la fête des voisins. Mais à Illkirch-Graffenstaden, c’est le maire qui régale. Depuis début juillet, Thibaud Philipps troque son écharpe contre un tablier. Il fait le tour des quartiers pour offrir le barbecue à ses administrés. Et c’est le maire en personne qui prépare les sandwichs. "C’est rare en France que les maires des villes nous fassent des saucisses et nous servent de la bière, donc c’est super" ; "Lui qui fait onze barbecues sur une ville de 28 000 habitants, il a vu pas mal de monde", lancent certains.