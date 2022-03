Chloé et Pauline, une vie dédiée aux animaux

Chloé vient d'être appelée par un éleveur. Une de ses vaches rumine moins et perd du poids. Après quelques minutes d’auscultation, rien d'alarmant selon la vétérinaire. Huit kilomètres plus loin, sur les routes de Beaufort (Savoie), les consultations s'enchaînent pour Pauline et sa collègue. Cet après-midi-là, 44 brebis doivent être prélevées.