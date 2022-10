Chocolat : une histoire de familles

C'est au fil de l'eau y a plus de 500 ans que les premières fèves de cacao arrivent dans l'Hexagone. Au XVIe siècle, Bayonne accueille des immigrés juifs, portugais et espagnols avec, dans leur embarcation, la recette du chocolat. Il en est devenu la capitale trois siècles plus tard. Aujourd'hui encore, trois maisons historiques s'illustrent au Pays basque. Pariès en fait partie.