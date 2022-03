Choucroute : la recette que Jean-Pierre Pernaut aimait tant

Et depuis, Christine qui avait tissé un lien avec Jean-Pierre Pernaut, lui avait envoyé quelques colis avec des choucroutes bien garnies, un souvenir de l'Alsace qu'il affectionnait. "J'ai eu droit à des messages, il me demandait toujours comment j'allais, comment allaient les affaires et comment allaient les enfants et la famille. C'était vraiment comme un ami tout simplement", se souvient, sourire aux lèvres, la bouchère de Holtzheim, dans le Bas-Rhin.