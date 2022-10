Chutes Victoria : les plus hautes cascades du monde

Écoutant notre courage, nous sommes en partance de bon matin pour la piscine du diable. Le soleil vient à peine de se lever, et pour l’instant, c’est surtout la température extérieure qui est démoniaque. Trois amis venant d’Australie achèvent un périple de plusieurs semaines en Afrique Il vont constater avec soulagement qu’il fait bien plus chaud qu’en-dehors. Pour s'approcher du bord, il faut jouer avec le courant et ne pas se faire emporter. Les chutes ne sont plus qu’à quelques mètres.