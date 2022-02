Comment fleurir son jardin à la sortie de l’hiver

En hiver, on pourrait croire que la nature s'arrête. Et pourtant, dans ce jardin associatif du Morbihan, certaines plantes sont en fleurs et dévoilent leurs plus belles couleurs. Parmi elles, les camélias. Romain paysagiste de métier, les connaît bien. Résistant au froid, cet arbuste venu d'Asie offre plusieurs coloris. Le camélia de Higo fait partie des variétés rares. Mais à côté, on trouve aussi d'autres végétaux comme la bruyère, ou l'hellébore, aussi appelée rose de Noël. Cette plante se décline en blanc, en pourpre ou en rose.