Comment les musées se protègent du vandalisme

Sécurité renforcée au musée Grévin. Fouilles minutieuses des sacs des 40 000 visiteurs qui franchissent le porche chaque semaine. Mais désormais, les objets contondants ne sont plus les seuls à être saisis par les vigiles. "Normalement, on confisque des armes. Depuis quelque temps, on confisque aussi les pots de tomates ou les pots de pesto. C'est terrible d'en arriver là", nous indique-t-on.