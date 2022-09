Commerces d'antan : la librairie aux mille trésors

À Lyon (Rhône), derrière une modeste vitrine, inchangée depuis 1840, se cachent en réalité 350 mètres carrés de livres. On constate un plancher d'époque, des passages exiguës, des bouquins introuvables et partout cette odeur de vieux papier. L'âme de la plus vielle librairie lyonnaise séduit amateurs et connaisseurs avec l'espoir de dénicher la perle rare. Chaque jour, les lecteurs se séparent de leurs bibliothèques. De la pépite aux vieux romans d'espionnage, tous les ouvrages trouvent leur place.